Министр экономики остался без света во время совещания с Путиным

Глава России Владимир Путин выразил надежду во время совещания с членами правительства, что отключение света в «Москва-сити» не помешает главе Минэкономразвития Максиму Решетникову сделать доклад. Об этом пишет ТАСС.
Во время совещания глава государства предложил перейти к вопросу о поддержке инвестиций. При этом он выразил надежду, что ведущиеся в комплексе ремонтные работы не помешают Решетникову сделать доклад.
Решетников ответил президенту, что все в порядке, электричество восстановилось.
По данным агентства, незадолго до этого на большом мониторе, находящемся в рабочем кабинете Путина в Кремле, изменилось изображение. В кабинете Решетникова погас свет. Через некоторое время освещение снова появилось.
Уточняется, что причиной отключения электричества в IQ-квартале в деловом центре стал скачок напряжения. Из зданий было эвакуировано порядка ста человек.
В МЧС подчеркнули, что признаков пожара не обнаружено.
Напомним, что в IQ-квартале находится помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.