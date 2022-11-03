Министр экономики остался без света во время совещания с Путиным

Глава России Владимир Путин выразил надежду во время совещания с членами правительства, что отключение света в «Москва-сити» не помешает главе Минэкономразвития Максиму Решетникову сделать доклад. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Во время совещания глава государства предложил перейти к вопросу о поддержке инвестиций. При этом он выразил надежду, что ведущиеся в комплексе ремонтные работы не помешают Решетникову сделать доклад.

Решетников ответил президенту, что все в порядке, электричество восстановилось.

По данным агентства, незадолго до этого на большом мониторе, находящемся в рабочем кабинете Путина в Кремле, изменилось изображение. В кабинете Решетникова погас свет. Через некоторое время освещение снова появилось.

скриншот

Уточняется, что причиной отключения электричества в IQ-квартале в деловом центре стал скачок напряжения. Из зданий было эвакуировано порядка ста человек.

В МЧС подчеркнули, что признаков пожара не обнаружено.