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30 минут назад

Путин обратил внимание на отключение света в IQ-квартале

Илья Родин

Глава России Владимир Путин выразил надежду во время совещания с членами правительства, что отключение света в «Москва-сити» не помешает главе Минэкономразвития Максиму Решетникову сделать доклад. Об этом пишет ТАСС.

Министр экономики остался без света во время совещания с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время совещания глава государства предложил перейти к вопросу о поддержке инвестиций. При этом он выразил надежду, что ведущиеся в комплексе ремонтные работы не помешают Решетникову сделать доклад.

Решетников ответил президенту, что все в порядке, электричество восстановилось.

По данным агентства, незадолго до этого на большом мониторе, находящемся в рабочем кабинете Путина в Кремле, изменилось изображение. В кабинете Решетникова погас свет. Через некоторое время освещение снова появилось.

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Уточняется, что причиной отключения электричества в IQ-квартале в деловом центре стал скачок напряжения. Из зданий было эвакуировано порядка ста человек.

В МЧС подчеркнули, что признаков пожара не обнаружено.

В трех башнях Москвы-Сити идет эвакуация

Напомним, что в IQ-квартале находится помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли, Минэкономразвития.

Политика,Максим Решетников,Владимир Путин,Казначейство России,Минэкономразвития,
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