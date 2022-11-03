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22 минуты назад

МИД РФ: послу Британии заявлен протест из-за подготовки Лондоном сил Украины для диверсий

ТАСС

Решительный протест заявлен послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке сил Украины с целью диверсий в Черном море. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.

МИД РФ заявил послу Британии решительный протест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с сообщениями Минобороны России о причастности Британии к террористической атаке, совершенной 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе, 3 ноября в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений Сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", - указали в министерстве.

Имеется информация, что ВМС Великобритании передали украинской стороне определенное количество беспилотных подводных аппаратов.

Послу Великобритании было указано на недопустимость враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить.

Конфронтационные действия Лондона несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.

Политика,Минобороны России,МИД России,
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