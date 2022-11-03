МИД РФ заявил послу Британии решительный протест

Решительный протест заявлен послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке сил Украины с целью диверсий в Черном море. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ.
"В связи с сообщениями Минобороны России о причастности Британии к террористической атаке, совершенной 29 октября на корабли Черноморского флота в Севастополе, 3 ноября в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений Сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море. При этом были приведены конкретные факты такой активности Лондона", - указали в министерстве.
Имеется информация, что ВМС Великобритании передали украинской стороне определенное количество беспилотных подводных аппаратов.
Послу Великобритании было указано на недопустимость враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить.
Конфронтационные действия Лондона несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.