Посольство РФ в Польше заявит протест из-за базы отдыха

"В польских СМИ появляются утверждения о том, что якобы "русские оставили здания в разоренном состоянии". Это не соответствует действительности. У нас нет причин разорять нашу же собственность. Лесничество сменило замки на воротах участка, доступа на базу отдыха у сотрудников посольства нет, а кто и что творил на базе с марта этого года, мы не знаем и ответственность за это не несем", - заключили в посольстве РФ.