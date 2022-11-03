Песков высказался об отмене моратория на смертную казнь

Кремль не ведет дискуссий об отмене моратория на смертную казнь в России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заметил, что в России могут «преодолеть» действующий мораторий на смертную казнь в случае необходимости. По его словам, это вопрос выбора «средств защиты интересов наших людей, государства и общества».

В свою очередь официальный представитель Кремля подчеркнул, что снятие моратория не обсуждается.

«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется», - ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1996 году указом президента Бориса Ельцина. Он истекал 1 января 2010 года, однако Конституционный суд РФ продлил его.