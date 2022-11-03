Песков высказался об отмене моратория на смертную казнь

Кремль не ведет дискуссий об отмене моратория на смертную казнь в России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заметил, что в России могут «преодолеть» действующий мораторий на смертную казнь в случае необходимости. По его словам, это вопрос выбора «средств защиты интересов наших людей, государства и общества».
В свою очередь официальный представитель Кремля подчеркнул, что снятие моратория не обсуждается.
«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется», - ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1996 году указом президента Бориса Ельцина. Он истекал 1 января 2010 года, однако Конституционный суд РФ продлил его.
При этом председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключал снятие моратория, отмечая, что «многое зависит от общей правовой ситуации в стране». Зорькин напомнил, что формально смертная казнь в России не отменена, а введение моратория в 1996 году при вступлении в Совет Европы, а также подтверждение его в 1999 и 2009 годах, «стали уступкой».