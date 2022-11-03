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29 минут назад

В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни

Парламентская газетаиещё 1

В Кремле не ведется дискуссия о возможности отмены моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль прокомментировал возможность отмены моратория на смертную казнь
Фото:  kremlin.rul kremlin.rul

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что в случае необходимости мораторий на смертную казнь может быть преодолен в рамках действующей Конституции. Комментируя усиление активности диверсантов на территории страны, он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны к диверсантам и саботажникам относились максимально строго, сразу расстреливали без суда и следствия.

«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется», — сказал Песков, комментируя слова Медведева.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что мораторий на смертную казнь, существующий в России, не может быть отменен при действующей Конституции.

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