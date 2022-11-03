Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев никогда не подвергала зерновой коридор опасности и не использовала его в военных целях. Его слова цитирует «Страна.ua».

Так украинский дипломат отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва приняла решение вернуться в зерновую сделку после того, как получила от Киева письменные заверения о том, что маршрут не будет использоваться в военных целях.

29 октября в МИД РФ заявила о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. По данным российского Минобороны, вооруженные силы Украины под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, совершили нападение беспилотниками на корабли и инфраструктуру Черноморского флота РФ в Севастополе.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. В Минобороны РФ заявили, что этому поспособствовали Турция и ООН.