В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
27 минут назад

МИД Украины: Киев не использовал зерновой коридор в военных целях

Газета.Ru

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев никогда не подвергала зерновой коридор опасности и не использовала его в военных целях. Его слова цитирует «Страна.ua».

Так украинский дипломат отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва приняла решение вернуться в зерновую сделку после того, как получила от Киева письменные заверения о том, что маршрут не будет использоваться в военных целях.

Россия вернулась в зерновую сделку с Украиной

29 октября в МИД РФ заявила о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. По данным российского Минобороны, вооруженные силы Украины под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, совершили нападение беспилотниками на корабли и инфраструктуру Черноморского флота РФ в Севастополе.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. В Минобороны РФ заявили, что этому поспособствовали Турция и ООН.

Ранее 3 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что функционирование морского коридора по вывозу зерна с Украины полностью нормализовано.

Политика,Видео,Олег Николенко,Хулуси Акар,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,ООН,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители