Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения об изъятии базы отдыха у посольства России в Варшаве. По его словам, с момента победы народного ополчения над польскими интервентами для Польши началась «черная полоса с бесконечными разделами». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

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Ранее стало известно, что польские власти изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой.

«Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного "польского" праздника в нашей стране – Дня народного единства. То отнимут базу отдыха у посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить», - написал политик.

Он напомнил, что в этот день в 1612 году русский народ объединившись для защиты Отчизны, «окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков».

«С тех пор, почитай, и началась у них длиннющая черная полоса с бесконечными разделами Польши – аж на протяжении трех веков», - заявил Медведев.

При этом он напомнил, что «по случайному стечению обстоятельств» резиденциями властей Польши являются здания Варшавского кадетского корпуса имени А.В.Суворова и Наместнического дворца.