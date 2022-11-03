Посол Великобритании покинула МИД РФ

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт отказалась от комментариев для прессы после посещения МИД РФ, куда она была вызвана из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева на Севастополь, передает корреспондент ТАСС.

Дипломат пробыла в здании российского дипведомства более получаса.

Снаружи посла ожидали порядка 20 журналистов и операторов, но дипломат быстро проследовала к своему автомобилю.