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50 минут назад

Посол Великобритании покинула МИД РФ

ТАСС

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт отказалась от комментариев для прессы после посещения МИД РФ, куда она была вызвана из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева на Севастополь, передает корреспондент ТАСС.

Дипломат пробыла в здании российского дипведомства более получаса.

Снаружи посла ожидали порядка 20 журналистов и операторов, но дипломат быстро проследовала к своему автомобилю.

В России высказались об ответе за атаки на Севастополь и «Северные потоки»

Ранее официальный представитель МИД Рф Мария Захарова сообщила, что Москва предоставит Броннерт сведения с доказательствами о вовлеченности Великобритании в атаку на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсию на "Северных потоках", затем ознакомит с базовыми материалами широкую общественность.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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