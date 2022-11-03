В РФ предложили создать министерство информации и пропаганды

Депутат Государственной думы от Забайкальского края Андрей Гурулев заявил, что в РФ можно было бы создать «министерство информации и пропаганды». Об этом сообщает РИА Новости.

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«То, что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, стоило бы сформировать соответствующую структуру, отвечающую за достоверность информации.

«Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул [сосредоточил] все от информационного противоборства вплоть до фейкомета», — сказал Гурулев.

В настоящий момент неизвестно, планирует ли он или его коллеги заниматься разработкой проекта с предложениями о новой структуре.