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1 час назад

Депутат Госдумы предложил создать в РФ "министерство информации и пропаганды"

Газета.Ru

Депутат Государственной думы от Забайкальского края Андрей Гурулев заявил, что в РФ можно было бы создать «министерство информации и пропаганды». Об этом сообщает РИА Новости.

В РФ предложили создать министерство информации и пропаганды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«То, что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, стоило бы сформировать соответствующую структуру, отвечающую за достоверность информации.

«Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул [сосредоточил] все от информационного противоборства вплоть до фейкомета», — сказал Гурулев.

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В настоящий момент неизвестно, планирует ли он или его коллеги заниматься разработкой проекта с предложениями о новой структуре.

Ранее суд оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей за отказ удалить фейки о специальной военной операции, проводимой на Украине.

Политика,Госдума,Правительство РФ,
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