В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Володин заявил о потере Украиной более половины населения

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 2014 года Украина потеряла 53,7 процента населения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин: Украинские власти ведут страну к полному исчезновению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Володина, за восемь лет страну покинули более 10,5 миллиона человек. Еще 11,2 миллиона крымчан, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали гражданами России.

Володин назвал украинцев «расходным материалом» для США и ЕС в борьбе с Россией.

«Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению», - подчеркнул спикер Думы.

По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев, за восемь месяцев 2022 года в Европу уехали более 7,7 миллиона украинцев.

В целом после 24 февраля только через контролируемые украинскими властями границы выехали 14,8 миллиона человек, а въехали на территорию Украины за тот же период 7,3 миллиона человек.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,ООН,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители