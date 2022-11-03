Володин: Украинские власти ведут страну к полному исчезновению

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 2014 года Украина потеряла 53,7 процента населения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По данным Володина, за восемь лет страну покинули более 10,5 миллиона человек. Еще 11,2 миллиона крымчан, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали гражданами России.

Володин назвал украинцев «расходным материалом» для США и ЕС в борьбе с Россией.

«Киевский режим ведёт Украину к полному её исчезновению», - подчеркнул спикер Думы.

По данным верховного комиссариата ООН по делам беженцев, за восемь месяцев 2022 года в Европу уехали более 7,7 миллиона украинцев.