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10 минут назад

Медведев отреагировал на строительство Польшей забора у границы с Россией

News.ru

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram осудил польские власти, который недавно начали возводить забор из колючей проволоки на границе с Россией. По мнению Медведева, Варшава таким образом «по-мелкому гадит» в преддверии главного «польского» праздника в России — Дня народного единства.

Медведев отреагировал на строительство Польшей забора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наследники Речи Посполитой продолжают по-мелкому гадить в преддверии главного «польского» праздника в нашей стране — Дня народного единства. То отнимут базу отдыха у посольства России, то какой-то забор на нашей границе затеют строить, — написал он.

Ранее Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на Министерство обороны страны сообщило, что Польша начала строительство ограждения из колючей проволоки на польско-российской границе. Высота заградительного объекта вдоль границы с Калининградом составит 2,5 метра. Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что ограждение должно быть построено как можно быстрее, в строительстве будет задействовано столько военнослужащих, сколько необходимо.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что заявления Польши о возведении забора на границе с Россией выглядят популизмом. Он уточнил, что такое ограждение уже построено с российской стороны.

Политика,Мариуш Блащак,Дмитрий Лысков,Дмитрий Медведев,
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