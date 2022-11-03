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20 минут назад

Патрушев оценил переписку Трасс и Блинкена по взрыву на «Северных потоках»

Lenta.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил переписку бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс и госсекретаря США Энтони Блинкена после того, как произошли взрывы на газопроводах «Северного потока». Его слова приводит РИА Новости.

Патрушев оценил переписку Трасс и Блинкена по взрыву на «Северных потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Патрушев счел теорию об смс-сообщении «все сделано», которое Трасс отправила Блинкену после терактов на газопроводе, подтверждением причастности Лондона к диверсии.

Ранее в Совете Федерации предложили пригласить Трасс для беседы в связи с терактами на газопроводах «Северный поток». Сенатор Андрей Климов заявил, что для начала британский политик могла бы выступить в качестве свидетеля.

Впервые теория о переписке Трасс и Блинкена после терактов на газопроводах появилась на странице создателя файлообменника Megaupload Кима Доткома. Он опубликовал соответствующую публикацию в Twitter, при этом он не назвал источник своей информации.

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