Патрушев оценил переписку Трасс и Блинкена по взрыву на «Северных потоках»

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Патрушев счел теорию об смс-сообщении «все сделано», которое Трасс отправила Блинкену после терактов на газопроводе, подтверждением причастности Лондона к диверсии.

Ранее в Совете Федерации предложили пригласить Трасс для беседы в связи с терактами на газопроводах «Северный поток». Сенатор Андрей Климов заявил, что для начала британский политик могла бы выступить в качестве свидетеля.