В Крыму заявили, что ждут приезда Зеленского

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове ждут президента Украины Владимира Зеленского и готовы предоставить ему услуги нарколога. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в интервью чешскому телеканалу Зеленский заявил, что верит в получение Украиной контроля на Крымом.

«Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море», - сказал Зеленский, отметив, что сделает это «не зимой», а когда будет теплее.

«Зеленский засобирался в Крым. С нетерпением ждем его приезда. Специальное помещение и трехразовое питание обеспечим. Вот с видом на море не получится», - так прокомментировал слова Зеленского Константинов.

По его словам, у крымчан к президенту Украины «особый счет», с ним хотят встретиться люди, которым пришлось покинуть свои дома, «замученные в застенках СБУ» и родные погибших в боевых действиях.

Он отметил, что у Зеленского в Крыму будут вода, свет и отопление, «а также услуги нарколога».