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47 минут назад

Патрушев назвал терактом нападение на российские корабли в Севастополе

Lenta.ruиещё 1

Нападение на российские суда, которые обеспечивают работу зернового коридора, нельзя расценивать иначе как теракт. Об этом заявил Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его цитирует ТАСС.

Патрушев назвал терактом нападение на корабли в Севастополе
Фото: ТАССТАСС

29 октября Украина атаковала Севастополь с помощью беспилотников. Корабли Черноморского флот обили нападение, никто не пострадал. Впоследствии Минобороны России заявило, что после атаки дронов Москва приостанавливает участие в зерновой сделке, и подчеркнуло, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

2 ноября Россия решила возобновить участие в зерновой сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. Российская сторона получила гарантии от Украины, согласно которым Киев пообещал не использовать зерновой коридор для боевых действий против Москвы. В переговорах сторон выступили посредниками Турция и ООН.

Политика,Николай Патрушев,Минобороны России,ООН,Совет безопасности РФ,
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