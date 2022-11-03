Патрушев назвал терактом нападение на корабли в Севастополе

Нападение на российские суда, которые обеспечивают работу зернового коридора, нельзя расценивать иначе как теракт. Об этом заявил Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его цитирует ТАСС.

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29 октября Украина атаковала Севастополь с помощью беспилотников. Корабли Черноморского флот обили нападение, никто не пострадал. Впоследствии Минобороны России заявило, что после атаки дронов Москва приостанавливает участие в зерновой сделке, и подчеркнуло, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.