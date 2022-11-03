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1 час назад

Депутат Шеремет: Зеленский попадет в Крым только в автозаке

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский сможет увидеть Крым из окна автозака. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от полуострова Михаил Шеремет.

Депутат Шеремет: Зеленский попадет в Крым только в автозаке
Фото: ТАССТАСС

«Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников», — приводит слова депутата РИА Новости.

Из окна автомобиля для преступников будут видны море, Крым и Крымский мост, добавил Шеремет. Он также отметил, что агрессия по отношению к полуострову будет жестко пресекаться.

Ранее Зеленский в интервью Ceska televize заявил, что после своей победы в конфликте с Россией первым делом поедет в Крым, чтобы посмотреть на море, передает RT. Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик заявил, что мечта президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы увидеть крымское море сбудется, когда он «увидит его на картинках в тюрьме».

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Дмитрий Белик,Госдума,
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