Глава МИД Италии высказался о возможных переговорах Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского нужна в рамках урегулирования конфликта на Украине, считает глава МИД Италии Антонио Таяни. По его словам, необходимо сделать так, чтобы стороны смогли сесть за стол переговоров.
"Целью должно быть соглашение, встреча Путина и Зеленского, чтобы они смогли сесть за стол переговоров", - цитирует слова Таяни ТАСС.
Как указал итальянский министр, само урегулирование украинского кризиса необходимо построить на "принципе справедливости". Таяни также подчеркнул, что в текущей ситуации это якобы заключается в защите территориальной целостности Украины.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Киев тянет с переговорами, тем сложнее ему будет договориться с Москвой. По его словам, Путин неоднократно говорил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров и что те, кто отказываются, а именно Киев "по прямому указанию западных спонсоров", должны осознавать, что у них возникнут дальнейшие сложности для переговоров.