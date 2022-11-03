Глава МИД Италии высказался о возможных переговорах Путина и Зеленского

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Киев тянет с переговорами, тем сложнее ему будет договориться с Москвой. По его словам, Путин неоднократно говорил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров и что те, кто отказываются, а именно Киев "по прямому указанию западных спонсоров", должны осознавать, что у них возникнут дальнейшие сложности для переговоров.