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53 минуты назад

Захарова упрекнула Запад за ущербную логику

Ura.Ru

Западные страны, которые называют себя «настоящими демократиями», обладают «ущербной логики», из-за которой страдают журналисты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова упрекнула Запад за ущербную логику
Фото: ТАССТАСС

«Однако исповедуемая „настоящими“ демократиями ущербная логика деления журналистов на „хороших“ и „плохих“ — на тех, кто заслуживает защиты, и тех, кто ее не достоин, — проникла в деятельность многих формально независимых структур, что привело к их дискредитации, а в некоторых случаях — к полной дисфункции», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Захарова напомнила о трагедии, произошедшей с российской журналисткой Дарьей Дугиной. По ее словам, Россия сделает все, «чтобы виновные понесли заслуженное наказание».

Ранее журналистка Дарья Дугина погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате подрыва ее автомобиля в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Американская разведка заявила, что за убийством Дугиной стоит Киев.

Политика,Дарья Дугина,Мария Захарова,МИД России,
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