Захарова упрекнула Запад за ущербную логику

«Однако исповедуемая „настоящими“ демократиями ущербная логика деления журналистов на „хороших“ и „плохих“ — на тех, кто заслуживает защиты, и тех, кто ее не достоин, — проникла в деятельность многих формально независимых структур, что привело к их дискредитации, а в некоторых случаях — к полной дисфункции», — написала Захарова в своем telegram-канале.