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14 минут назад

В Госдуме оценили желание Зеленского поехать в Крым

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский если и поедет в Крым, то только в автозаке. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

В Госдуме оценили желание Зеленского поехать в Крым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников», — сказал политик.

Он добавил, что из окна автозака украинский лидер «сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост».

Зеленскому предложили проехать вдоль границ Украины 1991 года

Ранее Зеленский в интервью Чешскому телевидению поведал, что намеревается поехать в Крым «после победы» Украины.

«Очень хочу увидеть море», — признался он.

Позднее вице-спикер крымского парламента Алла Пономаренко заявила «Ленте.ру», что Зеленскому не удастся осуществить свои планы, так как на полуострове его не ждут.

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Госдума,
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