Путин призвал оказывать прямую адресную поддержку военнослужащим

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказания военнослужащим прямой адресной поддержки. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе встречи губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым российский президент назвал поддержку участвующих в спецоперации военных святой обязанностью российских властей. Он также отметил, что это касается всех военнослужащих, в том числе призванных в рамках мобилизации.
«Нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям, — подчеркнул Путин.
Также российский лидер заявил о необходимости поддержки «всех наших коллег и жителей новых российских территорий».
«Не менее, а может быть, даже и более важное направление работы — это поддержка всех наших бойцов, воинов, всех наших ребят, которые исполняют свой гражданский, воинский долг в ходе специальной военной операции», — подчеркнул он.