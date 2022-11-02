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1 час назад

Путин призвал оказывать прямую адресную поддержку военнослужащим

Газета.Ruиещё 4

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказания военнослужащим прямой адресной поддержки. Об этом сообщает ТАСС.

Путин призвал оказывать прямую адресную поддержку военнослужащим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе встречи губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым российский президент назвал поддержку участвующих в спецоперации военных святой обязанностью российских властей. Он также отметил, что это касается всех военнослужащих, в том числе призванных в рамках мобилизации.

«Нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку и им самим, и их близким, их семьям, — подчеркнул Путин.

Также российский лидер заявил о необходимости поддержки «всех наших коллег и жителей новых российских территорий».

«Не менее, а может быть, даже и более важное направление работы — это поддержка всех наших бойцов, воинов, всех наших ребят, которые исполняют свой гражданский, воинский долг в ходе специальной военной операции», — подчеркнул он.

Политика,Владимир Путин,
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