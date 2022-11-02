В Крыму ответили на желание Зеленского отдохнуть на полуострове

Советник главы Крыма Олег Крючков с юмором отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего посетить полуостров. Он рассказал в своем Telegram-канале, что власти региона давно «ждут» украинского политика.

Зеленский ранее признался в эфире Чешского телевидения, что мечтает посетить Крым, отдохнуть на море. Он пояснил, что это якобы произойдет «после победы» Украины в противостоянии.

«Ждем. Камера [в тюрьме] давно готова», - пояснил Крючков.

Вместе с тем, подчеркнул политик, Крым - самый безопасный курорт для тех, кто на него приезжает с хорошими намерениями. К примеру, для российских официальных лиц, предпринимателей и силовиков.