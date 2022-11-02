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35 минут назад

В МИД РФ рассказали о гарантиях Украины по зерновой сделке

Елена Прошина

Власти России возобновили участие страны в зерновой сделке по вывозу сельхозпродукции из портов Украины по Черному морю. Об этом у себя в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

В МИД РФ рассказали о гарантиях Украины по зерновой сделке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ведомстве отметили, что Москва получила необходимые письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.

«В частности, киевская сторона официально заверила, что Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ», — говорится в тексте.

Посредниками в этом вопросе выступили ООН и Турция, добавили в Минобороны.

Россия вернулась в зерновую сделку с Украиной

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», — подчеркнули в ведомстве.

При этом замглавы МИД страны Андрей Руденко сообщил, что решение о продлении участия России в зерновой сделки после 18 ноября примут отдельно, сегодняшнее заявление на этот счет учитываться не будет. По его словам, которые приводит «РИА Новости», Москва будет учитывать выполнение всех частей соглашения, особенно тех, что касаются вывоза сельхозпродукции и удобрений РФ, которые до сих пор не выполнялись.

Напомним, что после террористического акта в отношении российских кораблей в акватории Севастополя 29 октября Минобороны страны объявило о приостановке участия в реализации зерновой сделки. В ведомстве отмечали, что нападение совершил «киевский режим при участии специалистов Великобритании».

Политика,Андрей Руденко,Минобороны России,МИД России,ООН,
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