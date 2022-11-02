В МИД РФ рассказали о гарантиях Украины по зерновой сделке

Власти России возобновили участие страны в зерновой сделке по вывозу сельхозпродукции из портов Украины по Черному морю. Об этом у себя в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Москва получила необходимые письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России.

«В частности, киевская сторона официально заверила, что Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ», — говорится в тексте.

Посредниками в этом вопросе выступили ООН и Турция, добавили в Минобороны.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», — подчеркнули в ведомстве.

При этом замглавы МИД страны Андрей Руденко сообщил, что решение о продлении участия России в зерновой сделки после 18 ноября примут отдельно, сегодняшнее заявление на этот счет учитываться не будет. По его словам, которые приводит «РИА Новости», Москва будет учитывать выполнение всех частей соглашения, особенно тех, что касаются вывоза сельхозпродукции и удобрений РФ, которые до сих пор не выполнялись.