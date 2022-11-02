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27 минут назад

Путин заявил о праве выйти из зерновой сделки в случае нарушений условий Киевом

Lenta.ru

Россия оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае нарушений условий Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин назвал условие выхода из зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

«Мной даны указания министерству обороны возобновить наше полноценной участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», — сказал российский лидер.

Путин подтвердил, что Киев дал Москве гарантии о неиспользовании зернового коридора для военных целей.

Россия вернулась в зерновую сделку с Украиной

Ранее Путин заявил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию в ходе зерновой сделки, это решение обусловлено ее нейтралитетом и возможностями ее промышленности. Политик отметил, что усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран.

29 октября Москва приняла решение приостановить участие в вывозе украинского зерна. В Минобороны объяснили этот шаг действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Черноморский флот в Севастополе с помощью дронов. Также известно, что подготовка этой атаки осуществлялась в Очакове под руководством находящихся в городе британских специалистов.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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