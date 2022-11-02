В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
20 минут назад

Медведев назвал отморозками тех, кто устраивает диверсии в России

Газета.Ruиещё 1

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал отморозками тех, кто устраивает диверсии на территории России.

Медведев назвал отморозками тех, кто устраивает диверсии в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев поставил в пример иностранных студентов, совершивших диверсии на нескольких железнодорожных объектах в Уфе.

«Мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии», — написал Медведев.

Также он не обошел вниманием и тех россиян, которые поджигают военкоматы.

«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих», — добавил политик.

До этого Медведев говорил, что мораторий на смертную казнь в России можно преодолеть в рамках Конституции. По его зампреда Совета безопасности, в случае необходимости его можно преодолеть, если изменить правовые позиции Конституционного суда РФ.

Политика,Дмитрий Медведев,Конституционный суд,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители