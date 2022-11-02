Медведев назвал отморозками тех, кто устраивает диверсии в России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал отморозками тех, кто устраивает диверсии на территории России.
Медведев поставил в пример иностранных студентов, совершивших диверсии на нескольких железнодорожных объектах в Уфе.
«Мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ – теракты и диверсии», — написал Медведев.
Также он не обошел вниманием и тех россиян, которые поджигают военкоматы.
«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих», — добавил политик.
До этого Медведев говорил, что мораторий на смертную казнь в России можно преодолеть в рамках Конституции. По его зампреда Совета безопасности, в случае необходимости его можно преодолеть, если изменить правовые позиции Конституционного суда РФ.