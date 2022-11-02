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49 минут назад

Медведев предостерег о «жовто-блакитных диверсантах» в РФ

Никита Бородкин

На территории России начали действовать различные «жовто-блакитные» диверсанты. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию в Уфе, где студенты-иностранцы пытались повредить стратегические объекты.

Медведев предостерег о «жовто-блакитных диверсантах» в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии», — написал Медведев.

Зампред отметил, что схожим образом действуют и ряд российских граждан, которые поджигают военкоматы и разрушают иные государственные объекты.

«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. Дело даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих», — добавил он.

Напомним, что накануне Советский районный суд Уфы арестовал четверых мужчин, которых обвиняют по статье о теракте. Местные издания сообщали, что студенты из других стран 19 октября сожгли электрооборудование на нескольких железнодорожных станциях и перегонах под Уфой из-за несогласия с действиями правительства РФ.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Правительство РФ,
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