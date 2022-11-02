Медведев предостерег о «жовто-блакитных диверсантах» в РФ

«Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии», — написал Медведев.