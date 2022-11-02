Медведев допустил возвращение смертной казни

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России могут «преодолеть» действующий мораторий на смертную казнь в случае необходимости. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Медведев отметил, что во время Великой Отечественной с пособниками фашистов «никто не цацкался».

«Приговор таким негодяям был один - расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Медведев заявил, что в России начали действовать украинские диверсанты, а также российские, «с позволения сказать, граждане», поджигающие военкоматы.

Замглавы Совбеза назвал действующий в РФ мораторий на смертную казнь «весьма гуманным» и отметил, что на такой шаг не пошли США, Китай и Индия. Однако мораторий может быть преодолен, если изменятся правовые позиции Конституционного суда, считает Медведев.

«Ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», - заключил он.

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1996 году по указу президента Бориса Ельцина. Мораторий истекал 1 января 2010 года, Конституционный суд РФ продлил его.

Несколько раз мораторий предлагали отменить для людей, совершивших преступления против детей.

В сентябре 2022-го замглавы комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина заявила, что российские власти сейчас не рассматривают казнь в качестве наказания «за какое бы то ни было преступление».