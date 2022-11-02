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26 минут назад

Медведев намекнул на «преодоление» моратория на смертную казнь

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России могут «преодолеть» действующий мораторий на смертную казнь в случае необходимости. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев допустил возвращение смертной казни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев отметил, что во время Великой Отечественной с пособниками фашистов «никто не цацкался».

«Приговор таким негодяям был один - расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Медведев заявил, что в России начали действовать украинские диверсанты, а также российские, «с позволения сказать, граждане», поджигающие военкоматы.

В Госдуме отказались возвращать смертную казнь

Замглавы Совбеза назвал действующий в РФ мораторий на смертную казнь «весьма гуманным» и отметил, что на такой шаг не пошли США, Китай и Индия. Однако мораторий может быть преодолен, если изменятся правовые позиции Конституционного суда, считает Медведев.

«Ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», - заключил он.

Мораторий на смертную казнь в России ввели в 1996 году по указу президента Бориса Ельцина. Мораторий истекал 1 января 2010 года, Конституционный суд РФ продлил его.

Несколько раз мораторий предлагали отменить для людей, совершивших преступления против детей.

В сентябре 2022-го замглавы комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина заявила, что российские власти сейчас не рассматривают казнь в качестве наказания «за какое бы то ни было преступление».

Она подчеркивала, что уголовный кодекс предусматривает множество наказаний вплоть до пожизненного заключения, «не менее мрачной перспективы для особо опасных преступников».

Политика,Борис Ельцин,Дмитрий Медведев,Конституционный суд,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,Совет безопасности РФ,
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