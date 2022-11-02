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1 час назад

Депутат Госдумы Новиков призвал вернуть в РФ социализм, чтобы общество не деградировало

Газета.Ru

Необходимо вернуть Россию к социалистическому строю, чтобы избежать деградации общества заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, в этом вопросе нужно руководствоваться опытом СССР и Китая.

В Госдуме призвали вернуть в России социализм
Фото: Мария Сибирякова/РИА «Новости»Мария Сибирякова/РИА «Новости»

«Размышляя о будущем, человек всегда возвращается к некоему коллективному историческому опыту. Опыту своей страны, других стран и государств. И тогда становится очевидным, тем более, на фоне китайских успехов, что убедительная альтернатива только одна: путь социалистического развития», — сказал Новиков.

Он добавил, что переход от капитализма к социализму — это естественный процесс эволюции в политике.

В апреле по инициативе депутатов от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий установить флагом России знамя, использовавшееся во времена СССР. Речь идет о красном полотнище с желтыми серпом, молотом и пятиконечной звездой. По мнению лидера Коммунистической партии, в РФ необходимо восстановить историческую память.

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