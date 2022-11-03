В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Британского посла вызвали в МИД РФ после атаки Киева на Севастополь

Газета.Ruиещё 3

Посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД РФ в связи с причастностью военно-морских сил королевства к атаке Украины на Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Машина посла только что подъехала к зданию министерства иностранных дел РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на входе в здание МИД РФ британского дипломата встретила группа студентов, скандирующие «Британия — страна-террорист».

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявлял, что британский посол будет вызвана в МИД РФ в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к ЧП в Севастополе.

В России высказались об ответе за атаки на Севастополь и «Северные потоки»

По словам российского дипломата, авиационные удары, нанесенные вооруженными силами Украины 29 октября по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе, осуществлялись под руководством британских специалистов.

В МИД РФ также заявили, что предоставят доказательства причастности Британии к атаке.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители