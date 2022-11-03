Посла Великобритании Дебору Броннерт вызвали в МИД РФ в связи с причастностью военно-морских сил королевства к атаке Украины на Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Машина посла только что подъехала к зданию министерства иностранных дел РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на входе в здание МИД РФ британского дипломата встретила группа студентов, скандирующие «Британия — страна-террорист».

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявлял, что британский посол будет вызвана в МИД РФ в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к ЧП в Севастополе.

По словам российского дипломата, авиационные удары, нанесенные вооруженными силами Украины 29 октября по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе, осуществлялись под руководством британских специалистов.