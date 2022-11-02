Минобороны заявило о получении гарантий Украины по «зерновому коридору»

Благодаря ООН и Турции РФ удалось получить письменные гарантии от Украины о неиспользовании «зернового коридора» для ведения боевых действий, заявили в Минобороны РФ.

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Как отмечается, после атак ВСУ против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», РФ вышла из продуктовой сделки, что было доведено до генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Совета Безопасности ООН.

«Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что Киев официально заверил, что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ». Российская сторона посчитала эти гарантии достаточными для возобновления своего участия в продуктовой сделке.