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1 час назад

Пескова спросили о решении Путина по визиту на саммит G20

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор со своим коллегой из Индонезии Джоко Видодо, но отказался ответить на вопрос, обсуждалась ли поездка российского лидера на саммит G20 на Бали. Об этом пишет ТАСС.

Пескова спросили о решении Путина по визиту на саммит G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня состоялся международный телефонный разговор, мы сейчас готовим сообщение. Это был разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо», - заявил Песков.

При этом он отказался отвечать на вопрос, обсуждал ли Путин с Видодо свою возможную поездку на саммит «Большой двадцатки», предложив дождаться официального сообщения по итогам переговоров.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. На него, помимо Путина, также приглашены президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.

Сам Владимир Путин не исключил, что поедет в Индонезию. Отвечая на соответствующий вопрос на сессии клуба «Валдай», он отметил, что думает о том, как это сделать, заверив, что Россия «там точно будет представлена на высоком уровне».

Политика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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