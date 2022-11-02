Пескова спросили о решении Путина по визиту на саммит G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор со своим коллегой из Индонезии Джоко Видодо, но отказался ответить на вопрос, обсуждалась ли поездка российского лидера на саммит G20 на Бали. Об этом пишет ТАСС.

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«Сегодня состоялся международный телефонный разговор, мы сейчас готовим сообщение. Это был разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо», - заявил Песков.

При этом он отказался отвечать на вопрос, обсуждал ли Путин с Видодо свою возможную поездку на саммит «Большой двадцатки», предложив дождаться официального сообщения по итогам переговоров.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. На него, помимо Путина, также приглашены президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.