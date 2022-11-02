«Мы знаем»: Шойгу напомнил о планах Украины создать «грязную бомбу»

США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны Киева, при том, что украинские власти готовы создать «грязную» ядерную бомбу. Об этом заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

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Такое заявление глава Минобороны России сделал на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

«Знаем о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО. Недавно президент Украины [Владимир Зеленский] призвал страны Запада нанести превентивные ядерные удары по России», - напомнил он.

Также Сергей Шойгу обратил внимание на «демонстративное игнорирование» Западом ядерного шантажа со стороны Киева, сообщает РИА Новости.

«США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти, например, провокации в отношении Запорожской АЭС», - отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва сама применит ядерное оружие. В Кремле сочли такое заявление призывом к началу мировой войны.