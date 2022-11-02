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1 час назад

Песков ответил на вопрос об участии Путина в следующих выборах

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться на выборах в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года
Фото: ТАССТАСС

Поправки к Конституции дали действующему президенту право баллотироваться в 2024-м. Путин отмечал, что благодаря этому чиновники будут работать, а не заниматься вычислениями преемника.

«Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать», - говорил он.

Путин также говорил, что не исключает возможности снова стать кандидатом в президенты. В то же время он не раз подчеркивал, что «для себя еще ничего не решил».

Степашин: никакой замены Путину в выборах 2024 года не может быть

В 2021 году на форуме «Россия зовет!» Путин заявил, что его переизбрание - «не цель для России», но наличие у него права пойти на новый срок «само по себе стабилизирует ситуацию» в стране.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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