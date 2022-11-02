В МИД рассказали об ответе РФ на приостановку Евросоюзом визового соглашения

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что ответ Москвы на приостановку со стороны Европейского союза соглашения об упрощенном порядке выдачи виз должен отвечать российским национальным интересам. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

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По словам дипломата, под национальными интересами подразумеваются сохранение межчеловеческих контактов, открытость России для тех иностранцев, которые питают симпатии к ней, вне зависимости от их гражданской принадлежности.

В сентябре Совет Европейского союза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Российской Федерацией. В соответствии с этим решением стоимость визового сбора была увеличена с €35 до €80 евро, а правила выдачи многократных виз были ужесточены.