Захарова высмеяла обращение Байдена к «геям и джентльменам»

Официальный представитель МИД Мария Захарова колко прокомментировала приветствие действующего президента США Джо Байдена, начавшееся со слов «Геи и джентльмены».
Спикер МИД в своем Telegram-канале отметила, как рада, что «гетеросексуальных женщин тяжелые времена не коснутся». Так она отреагировала на короткий видеоролик в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.
В нем президент, позабывший, когда он вступил в должность, обращается к американцам словами «Геи и джентльмены! Пришли тяжелые времена».
Во время своего выступления во Флориде Байден допустил еще ряд оговорок. Так, он назвал «Иваном» обрушившийся на США ураган «Иан» и перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он в очередной раз заявил, что его сын погиб в Ираке, хотя тот скончался через шесть лет после возращения из этой страны.