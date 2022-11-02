Захарова высмеяла обращение Байдена к «геям и джентльменам»

Спикер МИД в своем Telegram -канале отметила, как рада, что «гетеросексуальных женщин тяжелые времена не коснутся». Так она отреагировала на короткий видеоролик в Telegram -канале газеты ВЗГЛЯД.

Во время своего выступления во Флориде Байден допустил еще ряд оговорок. Так, он назвал «Иваном» обрушившийся на США ураган «Иан» и перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он в очередной раз заявил, что его сын погиб в Ираке, хотя тот скончался через шесть лет после возращения из этой страны.