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2 часа назад

Захарова высмеяла обращение Байдена к «геям и джентльменам»

Деловая газета "Взгляд"

Официальный представитель МИД Мария Захарова колко прокомментировала приветствие действующего президента США Джо Байдена, начавшееся со слов «Геи и джентльмены».

Спикер МИД в своем Telegram-канале отметила, как рада, что «гетеросексуальных женщин тяжелые времена не коснутся». Так она отреагировала на короткий видеоролик в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

Разговор с погибшей: с Байденом случился новый конфуз

В нем президент, позабывший, когда он вступил в должность, обращается к американцам словами «Геи и джентльмены! Пришли тяжелые времена».

Во время своего выступления во Флориде Байден допустил еще ряд оговорок. Так, он назвал «Иваном» обрушившийся на США ураган «Иан» и перепутал Украину с Ираком. Кроме того, он в очередной раз заявил, что его сын погиб в Ираке, хотя тот скончался через шесть лет после возращения из этой страны.

Политика,Видео,Мария Захарова,Джозеф Байден,
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