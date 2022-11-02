Министр обороны России Сергей Шойгу был проинформирован Анкарой о позиции украинской стороны по зерновой сделке. Об этом заявил в интервью газете Milliyet министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА Новости.
Он напомнил о том, что накануне состоялся телефонный разговор с министром обороны РФ. По словам Акара, опасения российской стороны были приняты.
«Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки», — указал он.
Акар отметил, что во время беседы была затронута тема зерновой инициативы для решения мирового продовольственного кризиса.
Ранее Акар заявил, что сухогрузы будут и дальше вывозить продовольствие из украинских портов по зерновому коридору под турецким флагом.
Напомним, что 29 октября российская сторона приняла решение приостановить участие в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.