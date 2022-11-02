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14 минут назад

Турция проинформировала Шойгу о позиции Украины по "зерновой сделке"

Газета.Ru

Анкара проинформировала министра обороны России о позиции Украины по вопросу "зерновой сделки". Об этом заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Milliyet.

Турция проинформировала Шойгу о позиции Украины по "зерновой сделке"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Акара, будет проведена встреча с министрами обороны Украины и России для решения возникающих проблем.

"Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли его опасения. Мы также провели переговоры с украинскими министрами. Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки", - сказал турецкий министр.

Он добавил, что в ходе переговоров с российским и украинскими министрами отметил важность продолжить "зерновую инициативу" для урегулирования продовольственного кризиса. Акар подчеркнул, что проблемы необходимо решить посредством сотрудничества и диалога, и "зерновую сделку" не стоит смешивать с военным конфликтом.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия рассмотрит возможность возобновления участия в зерновой сделке после получения от украинских властей реальных гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что ждет ответа от Москвы по соглашению "сегодня или завтра".

Политика,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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