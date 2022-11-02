Флаги новых регионов России внесли в Совет Федерации, где на первом этаже расположенная аллея флагов российских регионов, сообщает телеканал »РБК».

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Церемонию провели солдаты почетного караула — флаги Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик были внесены в здание и установлены среди других флагов российских регионов. Церемония была проведена в преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в праздновании Дня народного единства.