Флаги новых регионов России внесли в Совет Федерации, где на первом этаже расположенная аллея флагов российских регионов, сообщает телеканал »РБК».
Церемонию провели солдаты почетного караула — флаги Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик были внесены в здание и установлены среди других флагов российских регионов. Церемония была проведена в преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября.
По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы принять участие в праздновании Дня народного единства.
Глава столицы заявил, что все доходы от праздничных мероприятий будут направлены на поддержку защитников России.