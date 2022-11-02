Власти раскрыли порядок выдачи загранпаспортов на фоне мобилизации

Руководство России не меняло порядок выдачи заграничных паспортов и ряд оснований для отказа в их получении в связи с частичной мобилизацией. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов, передает РИА Новости.
По его словам, на территории Российской Федерации все еще действует федеральный закон от 15 августа 1996 года, устанавливающий порядок выезда и въезда в страну. Ни процесс выдачи заграничных паспортов, ни причины отказа в их предоставлении не менялись, подчеркнул Иванов.
«Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, не вносились», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума не собирается вводить ответственность за уклонение от военной службы при мобилизации. Об этом рассказали председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев.
Они отметили, что под конец октября частичная мобилизация успешно завершилась, поэтому инициатива больше не актуальна. Государственная Дума не собирается реализовывать эту задумку.
Однако они признались, что рассматривали эту идею в самом начале объявления частичной мобилизации. Предполагалось, что мобилизуемые граждане понесут ту же ответственность за уклонение от службы, что и призывники.