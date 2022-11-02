Власти раскрыли порядок выдачи загранпаспортов на фоне мобилизации

Руководство России не меняло порядок выдачи заграничных паспортов и ряд оснований для отказа в их получении в связи с частичной мобилизацией. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов, передает РИА Новости.

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По его словам, на территории Российской Федерации все еще действует федеральный закон от 15 августа 1996 года, устанавливающий порядок выезда и въезда в страну. Ни процесс выдачи заграничных паспортов, ни причины отказа в их предоставлении не менялись, подчеркнул Иванов.

«Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, не вносились», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума не собирается вводить ответственность за уклонение от военной службы при мобилизации. Об этом рассказали председатели комитетов по обороне и по безопасности ГД Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

Они отметили, что под конец октября частичная мобилизация успешно завершилась, поэтому инициатива больше не актуальна. Государственная Дума не собирается реализовывать эту задумку.