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46 минут назад

МИД: РФ считает нерациональным зеркальный ответ Западу на запреты въезда россиянам

Газета.Ruиещё 2

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил, что Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны ряда стран Запада, поскольку в "игре на разрушение" победителей не бывает. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД назвали бессмысленным введение запрета на въезд жителям стран Запада
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

"Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает", — заявил Иванов.

Таким образом он прокомментировал запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам. Дипломат добавил, что проигравшими всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.

Ранее пресс-секретарь пограничной охраны Польши Анна Михальская заявила, что страна с начала года отказала во въезде трем тысячам россиян. По ее словам, с начала года в Польшу въехали более 118 тыс. граждан России, выехали 146 тыс.

Политика,Евгений Иванов,МИД России,
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