В МИД назвали бессмысленным введение запрета на въезд жителям стран Запада

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил, что Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны ряда стран Запада, поскольку в "игре на разрушение" победителей не бывает. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

"Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает", — заявил Иванов.

Таким образом он прокомментировал запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам. Дипломат добавил, что проигравшими всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.