Воронцов утверждает, что США, Франция и Великобритания атаковали Сирию в 2017 и 2018 годах под обманным предлогом. Он подчеркнул, что при этом они «громче всех кричат» о дезинформации российских СМИ.

По официальной информации западных стран, ракетные удары по Сирии пришлись на военно-химические объекты Дамаска. Воронцов задался вопросом, когда же страны заявят об этих объектах в ОЗХО, ведь прошло уже несколько лет, и времени было предостаточно. Он подчеркнул, что никто не забыл об этих событиях, и «ложь» западных стран не сойдет им с рук.