Россия потребовала от США предоставить данные о химобъектах в Сирии

Заместитель главы российской делегации на Первом комитете ГА ООН Константин Воронцов обратился к США и их союзникам с просьбой предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о химических объектах, которые стали причиной ударов по Сирии в 2017 и 2018 годах, передает РИА Новости.
Воронцов утверждает, что США, Франция и Великобритания атаковали Сирию в 2017 и 2018 годах под обманным предлогом. Он подчеркнул, что при этом они «громче всех кричат» о дезинформации российских СМИ.
По официальной информации западных стран, ракетные удары по Сирии пришлись на военно-химические объекты Дамаска. Воронцов задался вопросом, когда же страны заявят об этих объектах в ОЗХО, ведь прошло уже несколько лет, и времени было предостаточно. Он подчеркнул, что никто не забыл об этих событиях, и «ложь» западных стран не сойдет им с рук.
Воронцов также считает, что государствам, призывающим других бороться с безнаказанностью, нужно доказать свои идеалы действием. Он напомнил об инциденте с Касемом Сулеймани, который погиб в результате целенаправленного авиаудара ВВС США.
«Почему бы не побороться с безнаказанностью США за убийство Касема Сулеймани во время его дипломатического визита в другое государство-член ООН? Вопрос, конечно, риторический», — заявил Воронцов.