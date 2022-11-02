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13 минут назад

Турчак предложил выплатить всем мобилизованным россиянам по 195 тысяч рублей

Ura.Ru

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации, Андрей Турчак предложил принять закон о выплате всем мобилизованным и добровольцам по 195 тысяч рублей. В «Единой России» считают, что эта мера будет не только помощью мобилизованным, но и поможет достичь справедливости, а также выровнять выплаты гражданам, отправленным на фронт из разных регионов.

Турчак предложил выплатить всем мобилизованным россиянам по 195 тысяч рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Сейчас меры соцподдержки зависят в том числе от финансовых возможностей регионов. Это порождает чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач», — заявил Андрей Турчак в письме председателю правительства России Михаилу Мишустину.

По словам политика, главы субъектов РФ в праве самостоятельно устанавливать меры поддержки мобилизованных граждан. Если для москвичей установлена ежемесячная доплата в 50 тысяч рублей, то в ряде других регионов речь идет лишь о разовых выплатах, которые сильно отличаются в зависимости от субъекта. Так, на Камчатке единовременная выплата составляет 150 тысяч рублей, в Кемеровской области — 200 тысяч, а в Псковской области — всего 50 тысяч рублей.

Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. Как доложил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу Владимиру Путину, цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. На фронт отправили 87 тысяч человек из 300 тысяч призванных, сообщили в Минобороны РФ. Мобилизованным и их семьям положены различные льготы. Например, их детям предоставляют бесплатные путевки в лагерь.

Политика,Михаил Мишустин,Сергей Шойгу,Андрей Турчак,Владимир Путин,Минобороны России,Единая Россия,Совет Федерации,Правительство РФ,
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