Турчак предложил выплатить всем мобилизованным россиянам по 195 тысяч рублей

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации, Андрей Турчак предложил принять закон о выплате всем мобилизованным и добровольцам по 195 тысяч рублей. В «Единой России» считают, что эта мера будет не только помощью мобилизованным, но и поможет достичь справедливости, а также выровнять выплаты гражданам, отправленным на фронт из разных регионов.

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«Сейчас меры соцподдержки зависят в том числе от финансовых возможностей регионов. Это порождает чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач», — заявил Андрей Турчак в письме председателю правительства России Михаилу Мишустину.

По словам политика, главы субъектов РФ в праве самостоятельно устанавливать меры поддержки мобилизованных граждан. Если для москвичей установлена ежемесячная доплата в 50 тысяч рублей, то в ряде других регионов речь идет лишь о разовых выплатах, которые сильно отличаются в зависимости от субъекта. Так, на Камчатке единовременная выплата составляет 150 тысяч рублей, в Кемеровской области — 200 тысяч, а в Псковской области — всего 50 тысяч рублей.