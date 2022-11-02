В МИД рассказали о борьбе ЕС за безнаказанность США

ЕС и другие союзники США способны бороться лишь за безнаказанность Вашингтона . Об этом заявил во вторник заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов , выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН .

"Так называемым борцам с безнаказанностью хотели бы порекомендовать продемонстрировать свои высокие идеалы в действии. К примеру, почему бы не бороться с безнаказанностью США за убийство [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции] Касема Сулеймани - высокопоставленного должностного лица государства - члена ООН - во время его дипломатического визита в другое государство - член ООН?" - сказал Воронцов.

"Вопрос, конечно же, риторический. Единственная борьба, на которую способны страны ЕС и другие союзники США, - это борьба за безнаказанность Вашингтона на фоне его неправомерных действий", - отметил дипломат.

"Кроме того, хотели бы отреагировать на безапелляционные попытки группы стран НАТО во главе с США и их союзниками вменить России причастность к применению веществ нервно-паралитического действия, - отметил дипломат. - Данные попытки выглядят особенно цинично на фоне того, что сами эти страны отказываются выполнять свои международно-правовые обязательства как в контексте Конвенции о запрещении химического оружия, так и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Категорически отвергаем эти голословные инсинуации".