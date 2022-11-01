Полянский заявил о неготовности США и России к переговорам

Москва пока не видит готовности США и России говорить о чем-то глобальном, рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, российская сторона контактирует с Вашингтоном. Он уточнил, что сейчас контакты обычно ограничиваются повесткой дня Совета безопасности, двусторонние вопросы не обсуждаются.
«Не исключаю, что на каком-то этапе они с каким-то предложением для нас выйдут. Мы, естественно, отвергать его не будем», — подчеркнули в постпредстве.
Полянский добавил, что Москва не будет «закрывать двери» и отклонять подобное предложение.
«Другое дело, что здесь конечно сейчас атмосфера достаточно разогретая, напряженная, и я пока не вижу каких-то признаков того, что страны готовы о чем-то таком глобальном говорить», — уточнил он.
«Если мы возьмем здесь украинского постпреда, который ведет себя театрально капризно, истерично, то мне очень сложно представить какие-то переговоры», — заявил он.
Ранее обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус призвал администрацию президента США Джо Байдена прислушаться к президенту России Владимиру Путину. Журналист указал на то, что Вашингтону необходимо начать переговоры с Москвой.