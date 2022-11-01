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1 час назад

Госдеп оценил возможность контактов России и США на G20

Lenta.ruиещё 3

Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается. Так оценил возможность диалога официальный представитель американского госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

Госдеп оценил возможность контактов России и США на G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал Прайс.

Так он прокомментировал просьбу оценить вероятность контактов Москвы и Вашингтон по теме работы посольства США в российской столице и возможности увеличения численности дипперсонала там.

«Я не ожидаю этот двусторонний вопрос на повестке США на G20», — отметил Прайс.

В США не стали отвечать на вопрос о приглашенных на G20

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди официально подтвердила, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 на Бали. Глава МИД Индонезии также подчеркнула, что «текущая мировая ситуация нестабильна», однако ее ведомство старается налаживать связь с главами двух государств.

Политика,Нед Прайс,Владимир Путин,Госдеп США,
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