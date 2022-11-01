Госдеп оценил возможность контактов России и США на G20

Контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается. Так оценил возможность диалога официальный представитель американского госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал Прайс.

Так он прокомментировал просьбу оценить вероятность контактов Москвы и Вашингтон по теме работы посольства США в российской столице и возможности увеличения численности дипперсонала там.

«Я не ожидаю этот двусторонний вопрос на повестке США на G20», — отметил Прайс.