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17 минут назад

Путин предложил ввести безвизовый режим для иностранцев

Ura.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос установления безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Представить предложения: по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Россию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — распорядился президент.

Принцип взаимности предполагает, что не будет учитываться, нужна ли виза россиянам для въезда в эти страны.

Также Путин поручил возобновить действия электронных виз для въезда в дружественные государства и увеличить срок действия многократных туристических виз. Президент распорядился предоставить ему предложения по увеличению объема авиаперевозок с дружественными странами Также предлагается упростить требования, которые затрагивают туристическую сферу, связанную с использованием российских судов.

Президент РФ дал эти поручения правительству, министерству иностранных дел, ФСБ и МВД. Доклад о выполнении будет подготовлен до 1 июня, сообщает Nation News.

В сентябре Путин заявил о необходимости отказа от принципа взаимности, если он не полезен, сообщает «Федеральное агентство новостей». По его словам, нужно быть «погибче».

Политика,Владимир Путин,ФСБ,Правительство РФ,
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