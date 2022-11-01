Политолог назвал двух союзников России

Единственными союзниками России на сегодняшний день можно назвать только Белоруссию и Иран, заявил в интервью «Общественной службе новостей» политолог Сергей Марков. При этом он отметил, что надежды на Китай «не оправдались», поскольку даже Турция и ОАЭ ведут себя по отношению к РФ «более дружественно».