Политолог назвал двух союзников России

Единственными союзниками России на сегодняшний день можно назвать только Белоруссию и Иран, заявил в интервью «Общественной службе новостей» политолог Сергей Марков. При этом он отметил, что надежды на Китай «не оправдались», поскольку даже Турция и ОАЭ ведут себя по отношению к РФ «более дружественно».
«На словах руководство Китая говорит: да-да-да, мы ваши друзья, а на деле все получается как-то слишком кисло. <...> В этих условиях вынужден констатировать, что главным союзником РФ продолжает оставаться лишь Белоруссия. Также среди наших явных друзей стоит назвать руководство Ирана», — сказал Марков.
Возможной причиной столь осторожного поведения КНР, эксперт назвал страх Пекина перед санкциями США, которые, по его словам, могут действительно оказать серьезное влияние на китайскую экономику. Он добавил, что Индия выбрала аналогичную тактику и на Нью-Дели «полностью положиться нельзя».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы заявил, что дружеские отношения между народами России и Китая укрепляются.