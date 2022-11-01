Что такое зерновая сделка и почему Россия ее заморозила

Летом 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН подписали меморандумы, определяющие схему вывоза зерна из украинских портов. В конце октября РФ приостановила свое участие в зерновой сделке, о причинах этого решения читайте в материале «Рамблера».

Что такое зерновая сделка

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После начала украинского кризиса черноморские порты, через которые шли значительные объемы украинского экспорта, оказались заблокированы. Закрытие портов стало одним из основных факторов роста цен на зерно в мире.

Россия заявляла, что поставкам мешают мины, заложенные Украиной.

В июле Россия и Украина при посредничестве ООН и Турции договорились возобновить экспорт украинского зерна через три порта - Одессу, Черноморск и Южный. Сделка позволила зерну попадать на мировой рынок по специально организованному безопасному коридору.

В рамках сделки Москва получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

На Россию приходится 17 процентов всех мировых поставок зерна. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, вместе РФ и Украина производят треть выращиваемой в мире пшеницы.

По данным экспертов, 45 африканских беднейших стран и многие другие развивающие страны импортируют зерно в основном из Украины и России. В ООН опасались, что из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 20 процентов.

В середине мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предупредил, что если поставки зерна через украинские порты не начнутся в течение 60 дней, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет. В 2021 году на продукцию сельского хозяйства приходился 41 процент всего украинского экспорта.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что украинский кризис может привести к голодным бунтам в беднейших странах Африки и Ближнего Востока.

В итоге зерновая сделка все же была заключена, в ее рамках также было решено, что на обратном пути корабли, перевозившие украинское зерно, будут досматриваться при участии российской стороны, чтобы исключить поставки оружия.

Часть сделки, связанная с украинским экспортом, была рассчитана на 120 дней, срок ее действия завершался в середине ноября. Договоренности могли продлить еще на 120 дней.

18 октября в Турции сообщили о переговорах с ООН о продлении соглашения.

Что пошло не так

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Запад «надул» Россию и беднейшие страны, ожидавшие поставок зерна в рамках сделки.

Путин напомнил, что основной целью сделки было обеспечение нуждающихся стран продовольствием, но лишь три процента вывезенного из Украины зерна досталось тем, кому оно действительно необходимо. Российский президент заявил, что остальное зерно ушло в страны ЕС.

«Выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, грубо кинули. Надули. И не только нас, но и беднейшие страны», - заявил Путин.

Он пообещал обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом меру, которая ограничит направления вывоза зерна.

Это было не единственной проблемой зерновой сделки. РФ гарантировали, что поставки ее собственной сельхозпродукции будут идти беспрепятственно.

Однако в середине октября постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что РФ по-прежнему испытывает трудности с экспортом своих товаров. Он предупредил, что Москва выйдет из соглашения, если сделка не будет равноправной.

Дипломат рассказал, что Россия направила генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с изложением проблем. Гатилов отмечал, что если данные России гарантии не будут соблюдаться, стране «придется посмотреть на сделку по-другому».

14 октября, через несколько дней после теракта на Крымском мосту, Путин заявил, что зерновая сделка окажется под вопросом, если выяснится, что гуманитарные коридоры и зерновозы использовались для доставки взрывчатки.

29 октября в Минобороны России заявили, что украинские беспилотники атаковали корабли российского Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Военные подчеркнули, что атакованные корабли были задействованы в обеспечении зернового коридора.

Сделка на паузе: детали

В день атак в Севастополе РФ объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке.

В Минобороны России подчеркнули, что украинские беспилотники использовали для атак безопасный зерновой коридор. По предварительным данным, один из дронов запустили с борта гражданского судна, зафрахтованного для вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.

В МИД РФ заявили, что из-за украинских атак Москва не может гарантировать безопасность сухогрузов, задействованных в сделке. Свое участие в инициативе Россия приостановила на неопределенный срок.

Минобороны Турции 30 октября подтвердило, что пока корабли с зерном не будут покидать украинские порты. Анкара призвала всех участников сделки избегать резких шагов. Турецкие власти пообещали продолжить переговоры для урегулирования ситуации.

31 октября Путин заявил, что Украина создала угрозы и для российских кораблей, обеспечивающих безопасность вывоза зерна, и для самих сухогрузов с зерном.

«Если, вы меня извините за простоту выражения, если Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы», - подчеркнул президент.

Также Путин сослался на Минсельхоз и уточнил данные о количестве зерна, попадавшего в беднейшие страны.

По российским оценкам, 34 процента зерна уходило в Турцию, 35 процентов - в страны Евросоюза, и только от трех до пяти процентов доставалось нуждающимся странам.

«Ну послушайте, разве для этого мы все делали?» - подчеркнул российский президент.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже сообщил, что Россия продолжает контакты с Турцией и ООН.

Президент США Джо Байден назвал решение России «абсолютно возмутительным» и заявил, что у Москвы «не было для него причин». По его мнению, приостановка сделки «приведет к усилению голода».