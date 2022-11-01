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53 минуты назад

Песков раскрыл планы Путина на День народного единства

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл планы Владимира Путина на День народного единства. Как сообщает ТАСС, 4 ноября глава государства будет находится в Москве и возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

«Будет еще ряд пунктов в его программе, которые будут в русле Дня народного единства. Вторая половина этого дня будет посвящена рабочим встречам», — отметил Песков.

Напомним, что в 2021 году президент по традиции возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В церемонии также приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также главы других конфессий — главный раввин России, руководитель Федерации еврейских общин Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев и другие.

Песков поставил точку в вопросе указа о завершении мобилизации

Также в этот день Путин посетил Севастополь, где возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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