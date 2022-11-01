Песков раскрыл планы Путина на День народного единства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл планы Владимира Путина на День народного единства. Как сообщает ТАСС, 4 ноября глава государства будет находится в Москве и возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

«Будет еще ряд пунктов в его программе, которые будут в русле Дня народного единства. Вторая половина этого дня будет посвящена рабочим встречам», — отметил Песков.

Напомним, что в 2021 году президент по традиции возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В церемонии также приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также главы других конфессий — главный раввин России, руководитель Федерации еврейских общин Берл Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев и другие.