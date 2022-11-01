В Турции анонсировали звонок Эрдогана Путину

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах президента страны Тайипа Эрдогана провести телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки, передает ТАСС.

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Отмечается, что разговор должен состояться во вторник, 1 ноября, или в среду.

Напомним, что 29 октября российская сторона приняла решение приостановить участие в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.