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30 минут назад

Турция рассказала о планах Эрдогана переговорить с Путиным

Лера Букина

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах президента страны Тайипа Эрдогана провести телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу зерновой сделки, передает ТАСС.

В Турции анонсировали звонок Эрдогана Путину
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что разговор должен состояться во вторник, 1 ноября, или в среду.

Напомним, что 29 октября российская сторона приняла решение приостановить участие в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Украина начала экспортировать зерно по новому маршруту

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Москве и Анкаре удалось достигнуть принципиального соглашения по вопросу создания в стране газового хаба в Турции. Он также отметил, что Анкара приступила к выполнению своей части работы. По словам министра, такой хаб необходим для энергобезопасности европейских стран.

Политика,В мире,Мевлют Чавушоглу,Владимир Путин,
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