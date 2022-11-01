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24 минуты назад

Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, проходил ли Владимир Путин ревакцинацию от коронавируса. Как пишет ТАСС, на соответствующий вопрос журналистов он заверил, что все меры для охраны здоровья президента принимаются.

Кремль ответил на вопрос о ревакцинации Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос, почему Путин личным примером не вдохновит людей на прохождение повторной прививки от COVID-19, представитель Кремля сказал, что «не располагает такой информацией», из-за чего не может дать ответ.

Напомним, что президент впервые вакцинировался от коронавируса весной 2021 года. Первый компонент препарата ему поставили 23 марта, а второй — 14 апреля. Сперва Путин не стал говорить, какую вакцину он выбрал, однако позднее раскрыл, что использовал «Спутник V».

21 ноября 2021 года Путин прошел ревакцинацию от коронавируса «Спутником лайт». Тогда он отмечал, что чувствует себя после прививки хорошо.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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