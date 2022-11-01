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47 минут назад

Грызлов и Макей обсудили белорусско-российское сотрудничество

ТАСС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил с послом России в республике Борисом Грызловым актуальные вопросы сотрудничества двух стран. Об этом во вторник сообщила пресс-служба белорусского дипломатического ведомства.

Грызлов и Макей обсудили белорусско-российское сотрудничество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"1 ноября министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также предстоящие контакты по линии внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении.

Другие подробности встречи не приводятся.

Политика,Владимир Макей,Борис Грызлов,
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