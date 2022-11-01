Грызлов и Макей обсудили белорусско-российское сотрудничество

"1 ноября министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также предстоящие контакты по линии внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении.